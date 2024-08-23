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13:17, 23 августа 2024Экономика

Крымский мост перекрыли для автомобилей

Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

Водителей, которые находятся в зоне досмотра, призвали соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины приостановки пропуска машин по мосту не уточняются. Спустя семь минут движение по переправе восстановили.

Днем ранее, 22 августа, движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли почти на час. О приостановке движения было объявлено в 10:36 по московскому времени (совпадает с местным). Через 45 минут машины снова начали пропускать по переправе.

До этого движение по мосту перекрывали несколько раз — один из них был 6 августа.

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      Нина Ташевская
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