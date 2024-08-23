Крымский мост перекрыли для автомобилей

Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

Водителей, которые находятся в зоне досмотра, призвали соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины приостановки пропуска машин по мосту не уточняются. Спустя семь минут движение по переправе восстановили.

Днем ранее, 22 августа, движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли почти на час. О приостановке движения было объявлено в 10:36 по московскому времени (совпадает с местным). Через 45 минут машины снова начали пропускать по переправе.

До этого движение по мосту перекрывали несколько раз — один из них был 6 августа.