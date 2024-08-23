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18:15, 23 августа 2024Экономика

На продажу выставили бывший дом Меган Маркл

Mansion Global: бывший дом Меган Маркл в Торонто продают за $1,39 млн

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Бывший дом Меган Маркл в Торонто выставили на продажу. За владения герцогини Сассекской просят 1,39 миллиона долларов, пишет Mansion Global.

В этом двухэтажном доме с двускатной крышей Маркл проживала, еще будучи актрисой — будущая супруга принца Гарри арендовала его во время съемок в прославившем ее сериале «Форс-мажоры». В ту же пору у Маркл начался роман с наследником британского престола. Свой первый визит к ней принц Гарри увековечил в автобиографии. Королевская избранница покинула дом вскоре после объявления о помолвке.

Участок располагается в районе Ситон-Виллидж и занимает около 108 соток. Экстерьер здания выдержан в оттенках фиолетового, входная дверь окрашена в бирюзовый. Внутри разместились три спальни и кухня-столовая. Во дворе оборудован двухместный гараж. Также у дома находится терраса.

Ранее в продажу поступил бывший дом четы Спенсеров. Лондонскую резиденцию родителей принцессы Дианы оценили почти в 14 миллионов долларов. Таунхаус сменит хозяев впервые за 20 лет. Приобрести квартиру недавно решила и монаршая особа. Король Карл III купил апартаменты на «улице миллиардеров» в Нью-Йорке, выложив 6,6 миллиона долларов из государственной казны.

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      Виктория Клабукова
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