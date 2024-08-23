Минобороны отчиталось о ситуации в Курской области

МО: подразделения «Севера» отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» за минувшие сутки отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что армия отразила атаки штурмовых групп Украины в районах Борки и Малая Локня. Помимо этого, как отчитались в министерстве, военнослужащие сорвали попытки атак в направлении Комаровки, Коренево, Мартыновки и Русской Конопельки. В результате потери ВСУ составили до 70 человек, а также две боевые бронированные машины и автомобиль. О потерях России в боях информации не приводится.

В Курской области авиация и артиллерия также поразили живую силу и технику ВСУ в районах Апанасовки, Александрии, Вишневки, Гуево, Михайловки, Любимовки, Малой Локни, Плохово, Снагости и Южного. «Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — подчеркнули в ведомстве.