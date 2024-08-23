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15:35, 23 августа 2024Россия

Минобороны показало удар «Ланцетом» по бронетранспортеру и бойцам ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры удара боеприпасом «Ланцет» по ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры удара по живой силе и бронетранспортеру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Видеозапись есть в распоряжении «Ленты.ру».

Бронетранспортер ВСУ обнаружили средствами воздушной разведки одного из подразделения группировки войск «Север». Цель поразили в результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет».

«В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалась детонация боекомплекта с последующим сильным возгоранием бронетранспортера противника», — отчитались в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны показало кадры удара российского истребителя-бомбардировщика Су-34 по скоплению солдат и боевой техники ВСУ в Курской области.

По последним данным, спустя более чем две недели боев в Курской области ВСУ потеряли 5137 военнослужащих. Кроме того, противник, в частности, потерял 69 танков, 27 боевых машин пехоты и 34 артиллерийских орудия.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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