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19:22, 23 августа 2024Бывший СССР

На Украине исключили возможность посредничества Индии между Киевом и Москвой

NYT: на Украине исключили посредничество Индии между Киевом и Москвой

Фото: Fabrizo Bensch / Reuters

Украинские чиновники исключили возможность посредничества Индии между Киевом и Москвой, несмотря на то что премьер-министр страны Нарендра Моди заявил о готовности внести вклад в урегулирование конфликта и играть любую роль для его завершения. Об этом сообщает газета The New York Times.

Издание пишет, что, хотя украинские официальные лица заявили, что не видят Индию в качестве посредника, они изобразили визит Моди как долгожданную демонстрацию поддержки их страны во время конфликта. Это первая поездка индийского лидера на Украину с момента обретения ею независимости в 1991 году.

Ранее Моди призвал к переговорам на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что Индия выступала за мир с самого начала конфликта.

До этого Киев и Нью-Дели заключили соглашения о гуманитарной помощи, сельском хозяйстве, медицине и культуре.

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      Илья Таксюр
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