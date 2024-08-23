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17:34, 23 августа 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о массовых отказах воевать мобилизованных в ВСУ заключенных

Экс-депутат Рады Луценко: мобилизованные в ВСУ заключенные отказываются воевать

Фото: Thomas Peter / Reuters

Мобилизованные в Вооруженные силы Украины (ВСУ) заключенные подписывают контракты, чтобы выйти из мест лишения свободы, но не хотят служить и выполнять приказы командования. О массовых отказах воевать бывших арестантов рассказал в интервью для inews бывший депутат Верховной Рады Игорь Луценко.

«Среди заключенных много умников — они только делают вид, что хотят воевать за Родину. Если они попадают в зону боевого соприкосновения, то иногда отказываются идти в бой, и тогда это юридический тупик», — рассказал экс-парламентарий

Он добавил, что большинство заключенных с радостью заключают контракты, понимая свою относительную юридическую неуязвимость, и пользуются доступом «к свежему воздуху и хорошей еде».

Ранее стало известно, что на Украине в ВСУ начали набирать женщин-заключенных. По данным Министерства юстиции, контракт с украинской армией подписали более 3800 осужденных граждан.

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      Глеб Палехов
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