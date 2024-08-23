Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:46, 23 августа 2024Из жизни

Наедавшаяся до потери сознания женщина похудела на 92 килограмма

Фото: @life_of_a_binge_eater_

Женщина из Новой Зеландии, страдавшая от расстройства пищевого поведения, похудела на 92 килограмма благодаря операции. Об этом пишет News.com.au.

Проблемы с весом у Клэр Берт начались еще в начальной школе: тогда над ней издевались из-за слишком большого роста. В подростковые годы ей пришлось пройти через абьюзивные отношения. Все это привело к появлению у нее серьезных психологических проблем.

Из-за тяжелого морального состояния Берт бесконтрольно поглощала еду, даже когда чувствовала себя сытой. Женщина призналась, что была способна съесть восемь бургеров или 50 наггетсов за раз. Она отметила, что могла наедаться до потери сознания. «Это был порочный круг, в котором, чем больше я ела, тем быстрее набирала вес и тем сильнее впадала в депрессию», — объяснила она.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта 2017
То ли большая, то ли малая Медведица Как худеет самая известная толстушка Америки
То ли большая, то ли малая МедведицаКак худеет самая известная толстушка Америки
17 марта 2017

Когда Берт стала весить 170 килограммов, она поняла, что должна что-то изменить в себе. Она призналась, что тогда из-за такого большого веса она не могла даже нормально помыться и надеть нижнее белье, поэтому просила мать помочь ей. Берт чувствовала себя неуверенно, перестала работать и выходить из дома. Женщина испугалась, что просто не доживет до 30 лет, и решилась на хирургическое вмешательство. Остальные способы похудения, по словам Берт, не были для нее эффективными.

В апреле 2020 года женщина сделала операцию для снижения веса, а затем удалила оставшуюся кожу. По словам Берт, это помогло ей успокоиться. С тех пор она успела родить и забеременеть вторым ребенком. «Теперь я начала жить своей жизнью», — заявила она.

Ранее сообщалось, что 73-летняя женщина из США сбросила 68 килограммов за год. В этом ей помогла работа с психологом, который устранил ее зависимость от еды.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      В волгоградской колонии произошел бунт, захвачены заложники. Заключенные требуют два миллиона долларов и вертолет

      В Белоруссии раскрыли число прибывших с 2022 украинцев

      Моди пригласил Зеленского в Индию

      В России спрогнозировали размер ключевой ставки ЦБ к концу следующего года

      Аферисты убедили россиянку продать жилье и сжечь документы

      Минобороны показало удар «Ланцетом» по бронетранспортеру и бойцам ВСУ в Курской области

      Глава евродипломатии признал Евросоюз частью конфликта на Украине

      Просящие автомат у силовиков за забором захватчики волгоградской ИК-19 попали на видео

      Гиена откусила руку семилетнему мальчику в зоопарке

      Стали известны подробности о предполагаемом главаре бунта в волгоградской колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше