Наедавшаяся до потери сознания женщина похудела на 92 килограмма

Женщина из Новой Зеландии, страдавшая от расстройства пищевого поведения, похудела на 92 килограмма благодаря операции. Об этом пишет News.com.au.

Проблемы с весом у Клэр Берт начались еще в начальной школе: тогда над ней издевались из-за слишком большого роста. В подростковые годы ей пришлось пройти через абьюзивные отношения. Все это привело к появлению у нее серьезных психологических проблем.

Из-за тяжелого морального состояния Берт бесконтрольно поглощала еду, даже когда чувствовала себя сытой. Женщина призналась, что была способна съесть восемь бургеров или 50 наггетсов за раз. Она отметила, что могла наедаться до потери сознания. «Это был порочный круг, в котором, чем больше я ела, тем быстрее набирала вес и тем сильнее впадала в депрессию», — объяснила она.

Когда Берт стала весить 170 килограммов, она поняла, что должна что-то изменить в себе. Она призналась, что тогда из-за такого большого веса она не могла даже нормально помыться и надеть нижнее белье, поэтому просила мать помочь ей. Берт чувствовала себя неуверенно, перестала работать и выходить из дома. Женщина испугалась, что просто не доживет до 30 лет, и решилась на хирургическое вмешательство. Остальные способы похудения, по словам Берт, не были для нее эффективными.

В апреле 2020 года женщина сделала операцию для снижения веса, а затем удалила оставшуюся кожу. По словам Берт, это помогло ей успокоиться. С тех пор она успела родить и забеременеть вторым ребенком. «Теперь я начала жить своей жизнью», — заявила она.

Ранее сообщалось, что 73-летняя женщина из США сбросила 68 килограммов за год. В этом ей помогла работа с психологом, который устранил ее зависимость от еды.

