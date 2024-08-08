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12:53, 8 августа 2024Из жизни

73-летняя женщина похудела на 68 килограммов благодаря работе с психологом

Пожилая женщина из США похудела на 68 килограммов благодаря работе с психологом

Фото: Freepik

73-летняя женщина из США сбросила 68 килограммов за год. Как пишет KCRA, ей удалось это сделать благодаря работе с психологом.

Морин Хагар с детства испытывала проблемы с лишним весом и перееданием. Еще тогда психиатр сказал ее матери, что она никогда не достигнет успехов в учебе и, скорее всего, останется без семьи. После этого Хагар жила с ощущением, что она разочаровала родителей. Братья и сестры смотрели на нее свысока, и девочка стала еще больше есть, чтобы меньше переживать.

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Повзрослев, Хагар, вопреки прогнозам, вышла замуж и родила сына. Однако у мальчика диагностировали расстройство аутичного спектра, из-за диагноза у него бывали вспышки гнева и другие проблемы. Пытаясь справиться с грузом новой ответственности, Хагар вновь нашла утешение в еде. В этот период вес американки достиг 180 килограммов. Ей диагностировали диабет, у нее появились проблемы с суставами и артериальным давлением, а врачи уговаривали ее похудеть.

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Хагар несколько раз пыталась сбросить вес, но каждый раз срывалась. Лишь встретив тренера и психолога Дерека Конуэя в 72 года американка начала терять лишние килограммы. Прогресс появился, когда они начали работу с детской психологической травмой Хагар. Устранив зависимость от еды, женщина начала регулярно тренироваться и соблюдать дефицит калорий. Она занималась спортом пять раз в неделю. В итоге за год она похудела на 68 килограммов.

Хагар не намерена останавливаться. Теперь она хочет набрать мышечную массу и стать сильнее, чтобы вести более активный образ жизни.

Ранее сообщалось, что жительница Индии похудела на 37 килограммов благодаря вегетарианской диете и занятиям спортом, и это помогло ей справиться с многолетней депрессией. Она заявила, что главное в правильном похудении — быть дисциплинированным, последовательным и не поддаваться мимолетным желаниям нарушить выбранный режим.

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      Антонина Черташ
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