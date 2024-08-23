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18:03, 23 августа 2024Спорт

Олимпийский чемпион призвал россиян к бойкоту Паралимпиады-2024 в Париже

Олимпийский чемпион Васильев призвал россиян к бойкоту Паралимпиады в Париже
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал российских спортсменов к бойкоту летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Его слова приводит Sport24.

По его мнению, россиян на турнире ждет только унижение. «Мы самодостаточная страна. Нам не по пути с каким-то непонятными людьми, которые пытаются нас унизить. Не понимаю наших спортсменов, которые стремятся поехать туда. Зачем это надо?» — поинтересовался Васильев.

Экс-биатлонист также допустил, что судейство на турнире будет нечестным. «России не дадут ничего выиграть», — подчеркнул Васильев.

Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября в Париже. В соревнованиях в нейтральном статусе будут участвовать 90 атлетов из России.

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      Алексей Гусев
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