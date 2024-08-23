Оценена готовность Индии и Китая отказаться от российской нефти

Аналитик Митрахович: Индия и Китай будут покупать российскую нефть десятилетиями

Китай и Индия не откажутся от российской нефти еще очень долго. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Его цитируют «Известия».

Он напомнил, что в настоящее время Индия покупает российскую нефть со скидкой, а кроме того, может перерабатывать ее и потом продавать в другие государства, извлекая из этого неплохой доход. Население же Индии растет, а значит, потребление топлива увеличивается. Как следствие, эта страна еще долго будет оставаться для России важнейшим рынком сбыта нефти.

«Скорее всего, и Китай, и Индия останутся крупнейшими покупателями российской нефти еще на долгие десятилетия», — сказал Митрахович.

Ранее президент Союза нефтегазопромышленников (СНП) России Геннадий Шмаль заявил, что Россия смогла переориентировать нефтяной экспорт на восточные рынки. Там главными покупателями этого ресурса стали Китай, Индия и Турция.

А по итогам второго летнего месяца Индия сумела обойти Китай и заняла первое место среди импортеров российской нефти. Среднесуточный объем поставок российского сырья туда достиг 2,07 миллиона баррелей.