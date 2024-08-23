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13:19, 23 августа 2024Экономика

С уходящих из России иностранцев собрали в 66 раз больше плана

РБК: платежи в бюджет уходящего иностранного бизнеса превысили план в 66 раз

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Доходы федерального бюджета от платежей иностранного бизнеса, который стремится выйти из российских активов, с начала года достигли 140 миллиардов рублей. Эта сумма превышает план на весь текущий год в 66 раз и уже обошла поступления за 2023-й год. Об этом со ссылкой на систему «Электронный бюджет» пишет РБК.

Взносы отображаются в статистике как «безвозмездные поступления от негосударственных организаций». Строка появилась в бюджете в 2022 году, когда был введен фактический налог для резидентов недружественных стран на продажу предприятий.

Сделки, в рамках которых переводятся средства, согласовывает подкомиссия правительственной комиссии по иностранным инвестициям, которую возглавляет министр финансов Антон Силуанов. Без уплаты в бюджет определенной суммы рассчитывать на положительное решение нельзя.

В законе о федеральном бюджете на 2024 год заложены поступления в объеме 2,1 миллиарда рублей. Однако поправки к бюджету, утвержденные в июле, снижали прогноз по поступлениям от негосударственных организаций до нуля.

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Ранее в Минфине указывали, что взнос в бюджет для уходящих компаний составляет 15 процентов от рыночной стоимости актива. Опрошенные изданием юристы подтвердили действительность такого подхода. При этом они указывают, что поток сделок постепенно снижается, потому что большинство компаний уже завершили работу в стране.

Впрочем, партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Алиса Мелконян заметила, что очень существенная часть суммы взносов сформирована не за счет платежей бизнеса, а в рамках сделок по выделению международной части российской компании в самостоятельную структуру. Например, таким образом поступили в «Яндексе».

По оценке Kept, на рассмотрении подкомиссии находится очень много заявлений, но подавляющее их большинство подано небольшими игроками. Также Мелкоян напомнила, что в 2023 году добровольный взнос фактически увеличили в три раза. До середины года он считался как 10 процентов от половины оценочной стоимости, а потом — 15 процентов от всей оценочной стоимости. Кроме того, в ряде случаев власти требовали повышенный платеж.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов отказался признать, что в стране идет деприватизация. По его словам, власти только забирают активы у владельцев, которые не работают на страну, то есть не вкладывают средства в развитие предприятий.

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      Платон Щукин
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