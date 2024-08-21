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09:52, 21 августа 2024Экономика

Генпрокурор России отказался признать существование деприватизации

Генпрокурор РФ Краснов попросил не путать отъем собственности и деприватизацию
Игорь Краснов

Игорь Краснов. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Никакой деприватизации в России не существует, а отъем собственности у частных владельцев является возвратом незаконно утраченных государством активов. Об этом в интервью журналисту Сергею Минаеву рассказал генпрокурор России Игорь Краснов. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

При этом он уточнил, что власти забирают у собственников имущество в том случае, если те не вкладывают деньги в развитие собственных активов, а полученные доходы выводили за рубеж. «Они работали не на нашу страну», — объяснил принцип работы Краснов.

До этого он рассказывал, что в прошлом году Генеральная прокуратура вернула государству активов более чем на триллион рублей. В том числе среди них было 15 предприятий военно-промышленного комплекса общей стоимостью 333 миллиарда рублей.

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Сложившаяся в последний год практика отъема активов у частных владельцев стала одной из главных тем встречи бизнесменов с президентом страны Владимиром Путиным на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в апреле этого года. Тогда глава государства сообщил, что изъятие бизнеса производится только в случаях, когда собственники компаний из-за бездействия или недобросовестных действий наносят ущерб государству.

В числе громких случаев передачи государству частных активов выделяются передача производителя макарон компании «Макфа» под контроль государственного Россельхозбанка, национализация крупнейшего в России производителя вина — компании «Кубань-Вино», а также отъем у собственников одного из ведущих предприятий по разработке, серийному производству и ремонту оптико-механических и оптико-электронных комплексов «Ростовский оптико-механический завод» (РОМЗ).

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