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09:03, 29 мая 2024Экономика

В России национализировали производителя оптических прицелов и тепловизоров

«Ъ»: Ростовский оптико-механический завод передали в управление государства

Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

Арбитражный суд Волго-Вятского округа отклонил жалобу акционеров ПАО «Ростовский оптико-механический завод» (РОМЗ) на национализацию предприятия. Производителя оптических прицелов и тепловизоров передали под управление государства, чтобы не сорвать оборонный заказ и не навредить национальным интересам, сообщает «Коммерсантъ».

Ярославский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ в сентябре 2023 года. Тогда 14,6 миллиона обыкновенных и 598 тысяч привилегированных акций в пользу государства изъяли у ООО «Сибмир», а еще 8,9 миллиона обыкновенных акций — у АО «Иснов». Суд заявил, что приватизация предприятия в 1993 году была незаконной, так как ее проводили органы региональной власти, а собственником завода являлась Российская Федерация.

Бывшие владельцы ценных бумаг указывали на истечение срока давности и другие якобы имевшие место нарушения. Однако надзорное ведомство заявило, что акции завода неоднократно перепродавались и каждый последующий приобретатель не становился их законным владельцем. Переход предприятия под контроль группы аффилированных лиц привел к ненадлежащей организации деятельности предприятия и производственного процесса, что нарушило сроки поставки продукции вооруженным силам, — так объяснили национализацию предприятия.

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Ростовский оптико-механический завод является одним из ведущих отечественных промышленных стратегических предприятий по разработке, серийному производству и ремонту оптико-механических и оптико-электронных комплексов и приборов специального и гражданского назначения. Предприятие выпускает оптические прицелы, приборы дневного и ночного видения для систем управления огнем и бронетанковой техники, тепловизоры для стрелкового оружия, электронные блоки и кабели. Его основными покупателями являются Минобороны, МВД, ФСБ.

В феврале 2024 года генпрокуратура добилась национализации АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) — ведомство обвинило бизнесмена Юрия Антипова и его партнеров в незаконной приватизации в 1990-е годы этого и других предприятий, в том числе АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов». По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, передать активы государству было необходимо для производства металла, без которого нельзя построить «ни самолеты, ни танки, ни пушки».

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      Вячеслав Агапов
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