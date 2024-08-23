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14:21, 23 августа 2024Бывший СССР

Папа Римский постоянно интересовался Лукашенко

Дипломат Ватикана: Папа Римский постоянно интересовался делами у Лукашенко
Франциск

Франциск. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Папа Римский Франциск постоянно интересовался о том, как складываются дела у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на слова представителя Ватикана во время встречи с Лукашенко.

Апостольский нунций (дипломат государства Ватикан) в Белоруссии Анте Йозич каждый год приезжал в Ватикан и встречался с Папой Римским. «Когда я заходил в дверь, он говорил: "А как Лукашенко?" Не добрый день, а "как Лукашенко?" Я заметил, что между вами есть определенные хорошие отношения, которые сложились на важных хороших принципах», — приводит издание слова Йозича.

Последний раз президент Белоруссии Александр Лукашенко и Папа Римский Франциск встречались в 2016 году. Тогда Франциск вручил Лукашенко памятную медаль, которую белорусский лидер передарил участнице телепроекта «Голос».

Позже Лукашенко пригласил Папу Римского на лечение в Белоруссию. Глава Ватикана так и не посетил республику.

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      Сергей Болиев
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