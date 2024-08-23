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18:20, 23 августа 2024Наука и техника

Обнаружены отклонения в поведении частиц

Nature Reviews Physics: обнаружены отклонения в поведении частиц

Фото: CERN

Ученые Цюрихского университета и Университета Витватерсранда обнаружили отклонения в поведении элементарных частиц, которые указывают на возможное существование новых бозонов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Reviews Physics.

Физики зафиксировали так называемые мультилептонные аномалии — отклонения в распаде частиц, которые не согласуются с предсказаниями Стандартной модели физики элементарных частиц. Эти аномалии могут указывать на существование нового бозона, подобного бозону Хиггса, но с большей массой.

Для выявления этих отклонений ученые анализировали данные, полученные на Большом адронном коллайдере (LHC). Они изучали распады лептонов — элементарных частиц, таких как электроны и мюоны, — сравнивая наблюдаемые результаты с предсказаниями Стандартной модели.

Исследование показало излишек в производстве электронов и мюонов по сравнению с предсказаниями Стандартной модели, что может свидетельствовать о наличии новой физики. Такие аномалии могут быть ранними признаками существования новых частиц, которые еще предстоит открыть.

Результаты согласуются с гипотезой о новых бозонах, которые могут возникать в результате распада более тяжелых частиц. Открытие таких бозонов могло бы значительно расширить понимание физики элементарных частиц.

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      Александр Еникеев
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