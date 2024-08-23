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00:57, 23 августа 2024Мир

Пелоси оценила свой визит на Украину словами «могла умереть во время поездки»

Пелоси заявила, что могла умереть во время поездки на Украину
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси. Фото: Annabelle Gordon / Globallookpress.com

Член Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси оценила свой первый визит на Украину. По ее словам, политик думала, что могла умереть, настолько это было опасно, передает РИА Новости.

«Когда я в качестве первого высокопоставленного американского представителя отправилась на Украину, то я думала, что могла умереть во время поездки, поскольку это было настолько опасным», — рассказала Пелоси.

В рамках съезда Демократической партии США в Чикаго она отказалась комментировать дальнейшие шаги американской администрации в украинском вопросе. Политик пояснила, что не может говорить как о действиях президента Джо Байдена, так и кандидата в президенты Камалы Харрис.

Пелоси посетила Киев в мае 2022 года. Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, который поблагодарил США за поддержку.

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      Марина Совина
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