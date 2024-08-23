Пелоси оценила свой визит на Украину словами «могла умереть во время поездки»

Пелоси заявила, что могла умереть во время поездки на Украину

Член Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси оценила свой первый визит на Украину. По ее словам, политик думала, что могла умереть, настолько это было опасно, передает РИА Новости.

«Когда я в качестве первого высокопоставленного американского представителя отправилась на Украину, то я думала, что могла умереть во время поездки, поскольку это было настолько опасным», — рассказала Пелоси.

В рамках съезда Демократической партии США в Чикаго она отказалась комментировать дальнейшие шаги американской администрации в украинском вопросе. Политик пояснила, что не может говорить как о действиях президента Джо Байдена, так и кандидата в президенты Камалы Харрис.

Пелоси посетила Киев в мае 2022 года. Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, который поблагодарил США за поддержку.

