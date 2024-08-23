Попытавшийся выключить двигатели самолета в полете пилот назвал произошедшее ошибкой

Пытавшийся выключить двигатели самолета в США пилот назвал свои действия ошибкой

Бывший пилот авиакомпании Alaska Airlines, который попытался выключить двигатели самолета во время полета в США, назвал произошедшее самой большой ошибкой в жизни. О мотиве своих действий он рассказал в интервью телеканалу ABC News.

Джо Эмерсон признался, что он тяжело переживал кончину своего лучшего друга-пилота по имени Скотт, которая произошла шесть лет назад. Эмерсон уехал на выходные с друзьями, и на отдыхе они приняли галлюциногенные грибы. По словам мужчины, побочные эффекты у него длились несколько дней.

Когда друг привез Эмерсона в аэропорт, того начал одолевать страх, что он никогда не доберется домой. Паника усилилась, когда пилот сел на откидное кресло в кабине самолета Alaska Airlines. «Было чувство, что я в ловушке», — пояснил собеседник издания.

Эмерсон добавил, что после взлета его состояние ухудшилось. «Я был полностью уверен, что происходящее нереально и я не вернусь домой. А потом, когда пилоты не отреагировали на мое совершенно ненормальное поведение так, как, по моему мнению, они должны были, я подумал: "Это нереально. Мне нужно проснуться"», — поделился бывший пилот, добавив, что после этого ему пришла в голову мысль потянуть красные рычаги, которые выключали двигатель.

Инцидент на борту самолета Alaska Airlines, летевшего из Эверетта в Сан-Франциско, произошел в октябре 2023 года. После приземления лайнер встретили сотрудники правоохранительных органов, Эмерсона задержали.