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12:18, 26 августа 2024Из жизни

Потерявшая ногу после нападения акулы девушка стала профессиональной пловчихой

Лишившаяся ноги из-за акулы девушка из США отправилась на Паралимпийские игры

Фото: Gerald Schömbs / Unsplash

Жительница США, которая лишилась части ноги из-за нападения акулы, стала профессиональной пловчихой и будет участвовать в Паралимпийских играх. Об этом сообщает CT Insider.

23-летняя Али Трувит из штата Коннектикут потеряла конечность в мае 2023 года. Тогда она только получила диплом Йельского университета и отправилась с подругой отдохнуть на остров Провиденсьялес архипелага Теркс и Кайкос. Девушка вместе с подругой плавала под водой с маской и дыхательной трубкой, когда на нее напала акула. Хищница откусила Трувит стопу и часть левой ноги. «Что мне больше всего запомнилось из того дня, это как быстро он превратился из счастливого и радостного в абсолютно кошмарный», — поделались воспоминаниями американка.

Случившееся нанесло Трувит тяжелую психологическую травму, и она долгое время не могла вернуться в воду, хотя плаванье было семейной традицией. Мать девушки была капитаном команды по плаванью Йельского университета. Сама Трувит тоже занималась плаваньем и показала лучше результаты среди студентов на нескольких дистанциях в 2018-2019 годах.

После нападения Трувит впала в глубокую депрессию. Она испытывала сильные боли в покалеченной конечности, и не могла принять свой внешний вид. Девушка признается, что начинала плакать, когда видела свою культю в зеркале. Чтобы преодолеть травму, она стала ходить к психологу и прочитала несколько книг о людях, попавших в похожее положение.

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Постепенно она научилась пользовать протезом, а затем решила побороть страх перед водой. Она начала ходить в бассейн. «Понемногу, неделю за неделей, я возвращалась, пусть даже на короткое время. И со временем у меня появилась искра надежды, что любовь к плаванью вернется», — вспоминает Трувит.

В итоге она смогла преодолеть страх и поставила себе цель — поехать на Паралимпиаду в Париж. Через три месяца после нападения акулы Трувит снова полюбила плаванье, а затем связалась со своим тренером из университета и попросила о помощи. К концу 2023 года она начала участвовать в соревнованиях паралимпийцев и в итоге попала в сборную США.

«Благодаря множество восстановительно работы, включая поиски исцеления и принятие себе через паралимпийское движение, я становлюсь здоровее с каждым днем», — подытожила Трувит. Она также поблагодарила всех, кто помогал ей справиться с физической и психологической болью.

Ранее сообщалось, что в Австралии акула откусила ногу 23-летнему серферу. В больнице мужчина заявил, что собирается вернуться в океан «в кратчайшие сроки».

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      Никита Савин
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