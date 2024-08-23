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14:00, 23 августа 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о судьбе начальника захваченной в Волгограде колонии

Террористы выдали начальника ИК №19 Волгограда Девятова, его госпитализировали
Андрей Девятов

Андрей Девятов. Фото: Федеральная служба исполнения наказаний

Террористы выдали начальника исправительной колонии № 19 в Волгоградской области. Такие подробности о его судьбе раскрывает Telegram-канал Shot.

Андрей Девятов госпитализирован. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Захват заложников в ИК № 19 произошел 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. Нападавшие могут принадлежать к сторонникам «Исламского государства» (признана террористической и запрещена в России).

Террористы уже потребовали два миллиона долларов, вертолет и воздушный коридор на юго-восток.

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      Олеся Мицкевич
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