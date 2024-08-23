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09:47, 23 августа 2024Наука и техника

Российский «Волхов» вернулся во Владивосток

Подводная лодка «Волхов» вернулась во Владивосток после боевой службы

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» вернулась в пункт постоянного базирования в городе Владивосток после прохождения боевой службы в море. Об этом со ссылкой на Тихоокеанский флот (ТОФ) России сообщает ТАСС.

Торжественная церемония встречи субмарины состоялась во Владивостоке. На мероприятии к подводникам обратился командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина. «С такими подводниками, с такими моряками, как вы, Тихоокеанский флот выполнит все поставленные задачи», — сказал адмирал.

В море на боевой службе «Волхов» находился 44 дня.

В марте Минобороны России сообщило, что дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» Тихоокеанского флота в Японском море провела успешный запуск крылатой ракеты «Калибр-ПЛ» по береговой линии в Хабаровском крае.

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      Иван Потапов
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