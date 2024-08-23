США дополнили черный список российских и китайских компаний

ТАСС: власти США включили в черный список десятки компаний из России и Китая

Министерство торговли США дополнило черный список десятками российских компаний. Об этом сообщило ТАСС.

Всего в списке 123 фирмы. Из них 63 — это российские, а 42 — китайские.

В начале апреля данное министерство внесло в черный список четыре китайских компании, которые обвинили в наращивании военной мощи КНР. Речь идет о таких предприятиях, как LINKZOL (Beijing) Technology, Xi'an Like Innovative Information Technology, Beijing Anwise Technology и SITONHOLY (Tianjin). Минторг обвинил их в том, что они занимались закупками американских товаров и технологий для модернизации китайского оборонного сектора.

В начале июля США изменили санкционный режим в отношении российских физических лиц и компаний. Отныне контрагенты из третьих стран рискуют попасть под вторичные санкции за проведение транзакций с подсанкционными россиянами и компаниям из РФ.