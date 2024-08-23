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20:04, 23 августа 2024Наука и техника

Стало известно о готовности модуля Orion для пилотируемой миссии на Луну

Сервисный модуль корабля Orion для миссии Artemis III из ЕС отправили в США

Фото: NASA / Radislav Sinyak / Globallookpress.com

Сервисный модуль корабля Orion для миссии Artemis III, в рамках которой планируется высадка астронавтов на поверхность Луны, из ЕС отправили в США. Об этом стало известно изданию European Spaceflight.

Готовое изделие покинуло завод компании Airbus в городе Бремене (Германия) и на судне Canopée было отправлено в Космический центр имени Джона Кеннеди в штат Флорида (США). Трансатлантическое путешествие модуля продлится 12 суток и завершится в начале сентября.

Ранее Airbus уже создавало два модуля Orion (для миссий Artemis I и Artemis II). Компания располагает контрактами на производство еще трех модулей, не считая отправленного изделия для Artemis III.

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Ранее издание ArsTechnica сообщило, что сборка сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), на которой в рамках миссии Artemis II планируется совершить пилотируемый облет Луны, отложена из-за неопределенности вокруг теплозащитного покрытия космического корабля Orion.

Также в августе глава НАСА Билл Нельсон заявил, что намеченные сроки запусков лунных миссий Artemis II (сентябрь 2025 года) и Artemis III (сентябрь 2026-го) пока не переносятся.

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      Иван Потапов
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