Стало известно о готовности модуля Orion для пилотируемой миссии на Луну

Сервисный модуль корабля Orion для миссии Artemis III из ЕС отправили в США

Сервисный модуль корабля Orion для миссии Artemis III, в рамках которой планируется высадка астронавтов на поверхность Луны, из ЕС отправили в США. Об этом стало известно изданию European Spaceflight.

Готовое изделие покинуло завод компании Airbus в городе Бремене (Германия) и на судне Canopée было отправлено в Космический центр имени Джона Кеннеди в штат Флорида (США). Трансатлантическое путешествие модуля продлится 12 суток и завершится в начале сентября.

Ранее Airbus уже создавало два модуля Orion (для миссий Artemis I и Artemis II). Компания располагает контрактами на производство еще трех модулей, не считая отправленного изделия для Artemis III.

Ранее издание ArsTechnica сообщило, что сборка сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), на которой в рамках миссии Artemis II планируется совершить пилотируемый облет Луны, отложена из-за неопределенности вокруг теплозащитного покрытия космического корабля Orion.

Также в августе глава НАСА Билл Нельсон заявил, что намеченные сроки запусков лунных миссий Artemis II (сентябрь 2025 года) и Artemis III (сентябрь 2026-го) пока не переносятся.