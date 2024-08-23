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19:04, 23 августа 2024Россия

Стало известно о состоянии попавших под обстрел ВСУ в Курской области россиян

У пострадавших при обстрелах под Курском диагностировали ожоги и пулевые ранения

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

У пострадавших при обстрелах под Курском, в основном, диагностировали ожоги и пулевые ранения. На сегодняшний день лечение в областной многопрофильной клинической больнице проходят 22 человека. Об их состоянии стало известно из комментария ТАСС главврача учреждения Михаила Лукашова.

«В основном преобладает минно-взрывная травма, ожоги, осколочные ранения и пулевые ранения», — отметил собеседник агентства, уточнив, что состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

Лукашов заверил, что пациентов обеспечили необходимыми лекарственными препаратами, а помимо медицинской им оказывают психологическую помощь.

По последним данным, всего с 6 августа, когда украинские формирования начали массированную атаку на Курскую область, за медицинской помощью обратились 195 человек, из них 10 детей. Сейчас в стационарах находятся 99 человек, из них четверо — дети.

В Курской области больше двух недель ведутся бои с Вооруженными силами Украины — действует режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. Из региона эвакуировали более 132 тысяч жителей. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.

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      Елена Торубарова
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