Стилист Рогов назвал главный цвет одежды на осень

Стилист Александр Рогов назвал винный главным оттенком осени

Стилист Александр Рогов назвал главный цвет одежды на осень. Соответствующую информацию он опубликовал в своем Telegram-аккаунте.

Специалист заявил, что в предстоящем сезоне самым модным оттенком станет винный. При этом он порекомендовал россиянам пополнить гардероб тренчем, пальто, свитером или курткой в этом цвете.

Эксперт разместил серию снимков, на которых модели продемонстрировали наряды с использованием вещей в винном цвете. Так, девушки примерили винные пальто, плащи и колготки. Также инфлюэнсеры использовали обувь и сумки в модном оттенке.

Ранее в августе стилист посоветовал россиянам носить одежду из одного модного материала. Алеко Надирян заявил, что осенью будут модными предметы гардероба из замши. Так, эксперт обратил внимание на замшевые тренчи, куртки, жакеты, жилеты.