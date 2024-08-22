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17:51, 22 августа 2024Ценности

Стилист посоветовал россиянам носить одежду из одного модного материала

Стилист Алеко Надирян посоветовал россиянам носить тренчи и жакеты из замши

Фото: Danny Lines / Unsplash

Стилист Алеко Надирян посоветовал россиянам носить одежду из одного материала. Об этом он написал в Telegram-канале, который насчитывает 135 тысяч подписчиков.

По его словам, осенью будут модными предметы гардероба из замши. Так, эксперт обратил внимание на тренчи, куртки, жакеты, жилеты из упомянутой ткани. «Качественная и стильная верхняя одежда — гарант классных образов», — заявил он. При этом специалист уточнил, что удачно смотрится замша в сочетании с денимом и белым цветом в образе.

Ранее стилист Владислав Лисовец назвал россиянам незаменимый предмет гардероба. Так, эксперт посоветовал носить тельняшки, которые делают образ веселым и моложавым.

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      Екатерина Ештокина
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