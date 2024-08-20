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12:48, 20 августа 2024Ценности

Стилист Лисовец назвал россиянам незаменимый предмет гардероба

Стилист Лисовец назвал тельняшки незаменимым предметом гардероба

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Российский стилист Владислав Лисовец назвал россиянам незаменимый предмет гардероба. Соответствующий комментарий приводит «Газета.ru».

Так, эксперт посоветовал носить тельняшки, которые делают образ веселым и моложавым. Данное изделие специалист порекомендовал сочетать с пиджаком, джинсами и классическими брюками.

При этом Лисовец уточнил, что тельняшек должно быть несколько. «И с коротким рукавом, и более облегающая, чтобы носить под пиджак. И широкая тельняшка, чтоб можно было носить с джинсами или с классическими брюками», — заключил он.

В июле стилист раскритиковал российских мужчин из-за размера шортов в спортзале. Эксперт посетил Неделю моды в родном городе Красноярске. При этом его возмутил внешний вид местных жителей на тренировках.

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      Екатерина Ештокина
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