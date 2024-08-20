Стилист Лисовец назвал россиянам незаменимый предмет гардероба

Стилист Лисовец назвал тельняшки незаменимым предметом гардероба

Российский стилист Владислав Лисовец назвал россиянам незаменимый предмет гардероба. Соответствующий комментарий приводит «Газета.ru».

Так, эксперт посоветовал носить тельняшки, которые делают образ веселым и моложавым. Данное изделие специалист порекомендовал сочетать с пиджаком, джинсами и классическими брюками.

При этом Лисовец уточнил, что тельняшек должно быть несколько. «И с коротким рукавом, и более облегающая, чтобы носить под пиджак. И широкая тельняшка, чтоб можно было носить с джинсами или с классическими брюками», — заключил он.

В июле стилист раскритиковал российских мужчин из-за размера шортов в спортзале. Эксперт посетил Неделю моды в родном городе Красноярске. При этом его возмутил внешний вид местных жителей на тренировках.