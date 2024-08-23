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06:22, 23 августа 2024Силовые структуры

Суд приговорил к пяти годам колонии генподрядчика отелей Hyatt во Владивостоке

Бизнесмену Дроздову в Приморье дали пять лет за банкротство генподрядчика Hyatt

Фото: Alexandra Pogiba / Global Look Press

Суд назначил пять лет колонии по делу о намеренном банкротстве генеральному подрядчику строительства во Владивостоке пятизвездочных отелей Hyatt бизнесмену Олегу Дроздову, заявила прокуратура Приморья. Об этом пишет РИА Новости.

«Осужден Олег Дроздов, признанный виновным в намеренном банкротстве организации — генерального подрядчика строительства Hyatt», — говорится в сообщении. Ему дали пять лет лишения свободы, также назначен штраф 150 тысяч рублей с лишением на три года права заниматься деятельностью, связанной со строительством зданий.

В июне 2019 года Фрунзенский районный суд Владивостока назначил Дроздову семь лет лишения свободы. Тогда он проходил по делу о хищении 300 миллионов рублей при строительстве одного из объектов саммита АТЭС.

Ранее московский районный суд Нижнего Новгорода приговорил 43-летнего экс-директора Департамента строительства и капитального ремонта города Илью Гора к семи годам лишения свободы за то, что он получил один миллион рублей взятки.

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      Марина Совина
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