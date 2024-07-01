Экс-директор российского департамента строительства получил семь лет колонии за взятку

В Нижнем осудили экс-директора департамента строительства за 1 млн рублей взятки

Московский районный суд Нижнего Новгорода приговорил 43-летнего экс-директора Департамента строительства и капитального ремонта города Илью Гора к семи годам лишения свободы за то, что он получил один миллион рублей взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Чиновник признан виновным по статье о получении должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере. Гор будет отбывать наказание в колонии строгого режима, со штрафом в размере три миллиона рублей и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления, на срок три года.

Как установил суд, в июне 2023 года Гор, будучи директором Департамента строительства и капремонта администрации Нижнего Новгорода, через посредника получил взятку в размере одного миллиона рублей. За это он должен был совершить некие действия в пользу организации, с которой были заключены муниципальные контракты на поставку оборудования в дошкольные образовательные учреждения города.

Ранее сообщалось, что в Курганский городской суд передали уголовное дело в отношении бывшего директора областного департамента земельных и имущественных отношений Михаила Герштанского, который принял некачественное жилье для сирот.