Бывший российский чиновник принял некачественное жилье для сирот и будет осужден

В Кургане осудят экс-чиновника Герштанского за некачественное жилье для сирот

В Курганский городской суд передали уголовное дело в отношении бывшего директора областного департамента земельных и имущественных отношений Михаила Герштанского, который принял некачественное жилье для сирот. Об этом сообщает URA.RU.

Герштанский проходит обвиняемым по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Это не первое дело против бывшего чиновника. Этот же суд уже рассматривает аналогичное дело из-за нарушений с квартирами для сирот в Сафакулевском и Петуховском районах.

По версии следствия, сейчас экс-госслужащего хотят судить из-за приема некачественного жилья для сирот в городах Катайске и Щучье.

Ранее во Владикавказе следователи возбудили уголовное дело в отношении подполковника полиции, который заставлял подчиненных строить себе коттеджи.

