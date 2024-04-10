Подполковник российской полиции заставил подчиненных строить коттеджи

Во Владикавказе возбудили дело против заставлявшего силовиков строить дома

Во Владикавказе следователи возбудили уголовное дело в отношении подполковника полиции, который заставлял подчиненных строить себе коттеджи. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Его отстранили от службы.

По данным издания, в начале 2023 года подполковник захотел построить дома в селе Барзикау и сдавать их в аренду. Мужчина решил сэкономить и привлечь к строительству шестерых подчиненных, которых с сохранением зарплаты освободил от основной работы и направил возводить коттеджи. Подполковник также дал им в пользование служебную машину.

Ранее сообщалось, что директор самарского филиала «Почты России» заставлял подчиненных строить ему дачу и не платил им за это.