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13:07, 23 августа 2024Интернет и СМИ

Сжегшего российский паспорт блогера Шпака признали банкротом

Арбитражный суд Петербурга признал банкротом блогера Александра Шпака
Александр Шпак

Александр Шпак. Кадр: Алёна, блин! / RuTube

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом блогера Александра Шпака, который ранее сжег российский паспорт. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что Шпак задолжал кредиторам — ряду банков — почти 9,5 миллиона рублей. Ранее блогер обратился в суд с заявлением о признании его банкротом. «Согласно представленной описи имущества гражданина (…) у должника в собственности отсутствует имущество», — указано в судебных документах.

Перед этим сообщалось, что Шпак стал фигурантом нового уголовного дела из-за видео, на котором он сжигает свой паспорт России, исполняя при этом гимн Украины. В его отношении возбуждено дело по статье 329 («Надругательство над государственным гербом Российской Федерации или государственным флагом Российской Федерации») Уголовного кодекса.

В июле стало известно, что Следственный комитет (СК) завершил расследование дела о дискредитации Российской армии в отношении Шпака. Материалы уголовного дела были переданы в суд для заочного осуждения.

В данный момент блогер проживает за границей.

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      Маргарита Щигарева
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