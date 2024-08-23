Тим Бертон собирался уйти из кино перед «Уэнсдэй»

Тим Бертон признался, что хотел завершить карьеру еще перед съемками «Уэнсдэй»

Режиссер Тим Бертон заявил, что хотел завершить карьеру в кино после выхода «Дамбо». Об этом постановщик рассказал в интервью изданию Variety.

По словам автора культовых картин «Эдвард руки-ножницы», «Сонная лощина» и других известных лент, выпустив в 2019 году новую версию истории слоненка Дамбо, он планировал уйти из кинопроизводства. Однако все поменял сериал «Уэнсдэй», над которым ему предложили поработать.

«Я действительно не знал, что дальше. Думал, что на этом все и закончится. Я мог бы уйти на пенсию или стать... ну, я бы не стал снова аниматором... Но сериал вселил мне мысль, что важно делать то, что я хочу, ведь от этого выигрывают все», — признался Тим.

Ранее в Сети опубликовали трейлер нового фильма режиссера, который станет продолжением еще одного его хита — фильма «Битлджус».