Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Парма
99:63
Завершен
Колумбия
Fonbet Кубок Дружбы|Групповой турнир
СКА-Хабаровск
1:2
Перерыв
live
Сокол
Россия — Мелбет Первая лига|7-й тур
Лулу Сун
Завтра
02:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Монтеррей
Рубин
Сегодня
20:00 (Мск)
Динамо Мх
МИР Российская Премьер-лига|6-й тур
ЦСКА
Завтра
15:00 (Мск)
Акрон
МИР Российская Премьер-лига|6-й тур
15:11, 23 августа 2024Спорт

Умер бывший тренер Федерера и Сафина

Бывший тренер теннисистов Федерера и Сафина Лундгрен умер в возрасте 59 лет

Фото: Matthew Lewis / Getty Images

Бывший теннисный тренер Петер Лундгрен умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщил шведский телеканал SVT со ссылкой на детей спортсмена.

Причины смерти не называются. В прошлом году Лундгрену ампутировали часть левой ноги из-за инфекции после перелома лодыжки.

После окончания спортивной карьеры в 1995 году Лундгрен занялся тренерской работой. Швед тренировал Марсело Риоса, Марата Сафина и Стэна Вавринку. Также он работал с Роджером Федерером, которого привел к первой победе на Уимблдоне. Кроме того, Лундгрен возглавлял сборную Великобритании на Кубке Дэвиса.

Дарья Коршунова
Комментарии отключены
Последние новости

В волгоградской колонии произошел бунт, захвачены заложники. Заключенные требуют два миллиона долларов и вертолет

Троих боевиков из запрещенной экстремистской секты начали искать в Ингушетии

Доктор Мясников назвал снижающую риск развития геморроя привычку

Раскрыты риски непрекращающихся атак ВСУ по Курской АЭС

Захватившие волгоградскую колонию назвали причину бунта

В Белоруссии раскрыли число прибывших с 2022 украинцев

Моди пригласил Зеленского в Индию

В России спрогнозировали размер ключевой ставки ЦБ к концу следующего года

Аферисты убедили россиянку продать жилье и сжечь документы

Минобороны показало удар «Ланцетом» по бронетранспортеру и бойцам ВСУ в Курской области

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше