Депутат Дагделен: Германия должна прекратить спонсировать Украину

Германия должна прекратить спонсировать Украину и начать продвигать мирные переговоры. Об этом на своей странице в социальной сети X заявила депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.

«Необходимо наконец-то прекратить дарить Украине миллиарды (...) Вместо того, чтобы тратить все больше и больше денег и отправлять оружие ради бессмысленного конфликта, федеральное правительство должно наконец-то начать поддерживать завершение конфликта дипломатическим путем», — написала она.

Дагделен также критически высказалась о тех, кто продолжает поддерживать украинские власти. По ее мнению, Киев запрещает оппозицию и дискриминирует меньшинства.

Ранее стало известно о давлении на правительство ФРГ внутри страны из-за продолжающейся поддержки Украины. Уточняется, что немецкие граждане стали активнее настаивать на переговорах между Россией и Украиной с целью урегулировать конфликт.