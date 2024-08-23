В России предложили продлить запрет на ловлю воблы из-за угрозы ее исчезновения

Минсельхоз предложил продлить запрет на добычу воблы до конца 2025 года

Минсельхоз России предложил продлить запрет на добычу воблы до конца 2025 года из-за угрозы ее исчезновения. Об этом со ссылкой на проект приказа министерства пишет ТАСС.

Запрет предполагается распространить как на любительскую ловлю, так и на коммерческий вылов этого вида рыбы в Каспийском море, в Волге и ее водотоках в Астраханской области, а также в водных объектах Калмыкии. Кроме того, власти хотят запретить до 31 декабря 2025 года ловить плотву на территории Икрянинского, Камызякского, Володарского, Лиманского, Красноярского, Наримановского и Приволжского районов Астраханской области.

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) объяснили, что основной причиной резкого сокращения запасов воблы стали обмеление Каспия и низкие объемы сброса воды с гидроузлов на Волге — этого уровня недостаточно для нереста рыбы. Кроме того, на снижение популяции влияет и браконьерство. По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, запрет на вылов — экстраординарная мера, но для восстановления запасов необходим комплексный подход.

Впервые Минсельхоз РФ ввел запрет на промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области и Каспийском море в 2023 году из-за низкого уровня запасов. Позднее ведомство продлило запрет до конца 2024 года, за исключением 10 дней в апреле (с 20 по 30 апреля). По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, популяция воблы «на сегодняшний день находится на грани исчезновения». По информации ученых, к 2023 году улов воблы в регионе составил менее тысячи тонн, тогда как в 1990-м он находился на уровне в 18 тысяч тонн.