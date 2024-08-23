В Башкирии спасли раненного в сонную артерию пациента

В Сибае спасли пациента с ранением в сонную артерию

В Башкирии спасли пациента, который был ранен в сонную артерию. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

Россиянин поступил в больницу города Сибай в тяжелом состоянии. «У него была повреждена сонная артерия. Летальность в таких случаях еще на догоспитальном этапе очень высокая», — подчеркнул Рахматуллин.

Пострадавшему в экстренном порядке провели хирургическое вмешательство, во время которого ушили сосуд и восстановили кровоток. Уточняется, что во время операции доктора связывались с заведующим отделением сосудистой хирургии РКБ имени Куватова Азатом Гумеровым, чтобы проконсультироваться.

«Они спасли жизнь, счет которой шел на минуты. Благодаря слаженной работе наших специалистов пациент получил шанс на полное восстановление», — заключил министр здравоохранения республики.

Ранее в августе в Ханты-Мансийском автономном округе спасли женщину с четвертой стадией рака. Врачи решили удалить первичную опухоль и после восстановления отпустили пациентку домой. По словам специалистов, среди больных с такой тяжелой формой рака очень высокая смертность, поэтому данный случай они назвали чудом.