В США испытали дешевую крылатую ракету

Ares Industries испытали дешевую ракету для конфликта с Китаем

Американская компания Ares Industries начала летные испытания компактной и дешевой противокорабельной крылатой ракеты (ПКР). Такие боеприпасы необходимы для масштабных конфликтов вроде возможного столкновения с Китаем, которое потребует большого количества боеприпасов, пишет The War Zone.

«Ares разрабатывает новый класс противокорабельных крылатых ракет. Мы собираемся предоставить возможности, которые нужны Министерству обороны, в форм-факторе, который в десять раз меньше и в десять раз дешевле», — сообщили в компании.

Там отметили, что новые ПКР смогут использовать существующие пусковые платформы для поражения кораблей на расстояниях в «сотни миль». Боевая часть дозвуковых ракет будет меньше, чем изделия в существующих американских ПКР. В первую очередь Ares хотят разработать ракету наземного и корабельного базирования, а позже разработчики могут создать версию «воздух-поверхность» и ракету с увеличенной дальностью полета.

Компания не раскрыла точные характеристики изделия. При этом в Ares заявили, что стоимость одного боеприпаса может составить 300 тысяч долларов. Разработчик представил рендер, демонстрирующий новое изделие. Ракета с раскладывающимся крылом и хвостовым оперением похожа на существующие ПКР. В публикации отметили, что ракета большой дальности AGM-158C LRASM компании Lockheed Martin стоит около трех миллионов долларов.

В июле израильская компания Israel Aerospace Industries представила новую крылатую ракету класса «воздух-поверхность» Wind Demon, которую позиционируют как эффективный и доступный боеприпас. Ракета весом 140 килограммов несет боевую часть весом 20 килограммов.