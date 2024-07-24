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19:10, 24 июля 2024Наука и техника

Израиль представил «Демона ветра»

Компания IAI представила «эффективную и доступную» ракету Wind Demon

Изображение: IAI

Израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) представила новую крылатую ракету класса «воздух-поверхность» Wind Demon («Демон ветра»). Новое изделие станет эффективным и доступным средством поражения, пишет Breaking Defense.

В компании назвали Wind Demon «точным ответом» на меняющийся характер конфликтов, где доступность боеприпасов стала ключевым фактором. Генеральный менеджер ракетно-космической группы IAI Гай Бар Лев отметил, что спрос на эффективные и доступные ракеты, которые позволяют проводить массовые атаки, растет. При этом в IAI не раскрыли стоимость боеприпаса.

Ракета весом 140 килограммов обладает дальностью около 200 километров. Боеприпас получил лазерную головку самонаведения и электрооптическую систему для круглосуточного применения. Также «Демон ветра», который можно запускать с вертолетов и самолетов, получил систему автоматического распознавания целей.

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Боеприпас способен передавать изображение в режиме реального времени. Кроме того, оператор ракеты может корректировать ее полет на всей траектории и выбирать один из нескольких скоростных режимов. Wind Demon получил боевую часть весом более 20 килограммов.

Ранее в июле гендиректор российского проектно-конструкторского бюро ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков сообщил, что крылатые ракеты класса «воздух-земля» Х-69 неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины.

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      Даниил Иринин
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