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17:15, 23 августа 2024Из жизни

Виновников крушения яхты «британского Билла Гейтса» задумали посадить на 12 лет

Виновникам крушения яхты «британского Билла Гейтса» могут дать 12 лет тюрьмы

Фото: Alberto Lo Bianco / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Прокуратура сицилийского города Термини-Имерезе рассматривает возможность привлечения к ответственности виновников крушения яхты Bayesian. Как сообщает издание The Guardian, их могут посадить на срок до 12 лет.

Яхта миллиардера Майка Линча, которого называют «британским Биллом Гейтсом, попала в шторм с водяными смерчами ночью 19 августа. Под напором стихии у судна переломилась мачта, считавшаяся одной из самых высоких в мире. Затем под воду ушел нос яхты, после чего она стала крениться к правому борту и наконец опрокинулась. Спустя несколько минут она пошла ко дну.

Большая часть пассажиров и команды успела выбраться на палубу, однако вода почти сразу залила некоторые каюты. Когда шторм утих, с яхты спасли 15 человек, еще шесть человек найти не удалось. В их числе были сам миллиардер, его 18-летняя дочь, его адвокат Крис Морвилло с женой и банкир Джонатан Блумер с женой.

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Поиски продолжались несколько дней. Затонувшая яхта находится на глубине около 50 метров, что сильно замедляло работу водолазов. С имеющимся оборудованием они могли погружаться лишь на 10-15 минут, после чего им приходилось возвращаться на поверхность.

21 августа водолазы подняли первые четыре тела. Первоначально утверждалось, что среди них были Линч и его дочь, однако позднее эту информацию опровергли. Линча нашли пятым, а его дочь обнаружили лишь 23 августа. По словам одного из сотрудников итальянской береговой охраны, это было очень непросто: он сравнил затонувшую яхту с 18-этажным домом, заполненным водой. При этом проходу часто мешала мебель.

В прокуратуре сицилийского города Термини-Имерезе не исключают, что виновников крушения могут привлечь к ответственности. Итальянские законы предусматривают наказание за кораблекрушения, повлекшие человеческие жертвы. Кому именно оно грозит, не уточняется, однако известно, что капитану Bayesian удалось спастись. Одной из возможных причин крушения эксперты называют его решение поставить яхту на якорь перед штормом.

Линч и его друзья собрались на яхте у берегов Сицилии, чтобы отпраздновать победу в суде. Присяжные в США признали миллиардера невиновным в преступлении, за которое ему грозили 25 лет тюрьмы. Почти все присутствовавшие на яхте так или иначе участвовали в суде на стороне Линча.

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      Олег Парамонов
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