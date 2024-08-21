На затонувшей яхте нашли тело «британского Билла Гейтса»

На затонувшей у берегов Сицилии яхте нашли тело миллиардера Майка Линча

С затонувшей яхты Bayesian подняты тела британского миллиардера Майка Линча и его 18-летней дочери. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.

Водолазы нашли тела Линча и его дочери в одной из кают яхты. Они находились между двумя матрасами. С тех пор были найдены еще два тела, которые пока не идентифицированы. Еще двоих пропавших продолжают искать.

Линч и его друзья собрались на яхте у берегов Сицилии, чтобы отпраздновать победу в суде. Миллиардера, которого называли «британским Биллом Гейтсом», признали невиновным в преступлении, за которое ему грозили 25 лет тюрьмы. Ночью 19 августа начался шторм, и яхта пошла ко дну за считанные минуты.

С яхты спасли 15 человек, еще шесть человек пропали без вести. В их числе были сам миллиардер, его 18-летняя дочь, его адвокат Крис Морвилло с женой и банкир Джонатан Блумер с женой.