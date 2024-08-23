Захарова: США воспитали киевский режим, поставили его на террористические рельсы

США воспитали киевский режим и поставили его на террористические рельсы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Мы фиксировали эти преступления задолго до. Несмотря на отрицания или попытки каким-то образом представить это в ином свете, говорили о том, что США воспитали киевский режим, поставили его сначала на экстремистские, теперь уже просто на террористические рельсы», — сказала дипломат.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон готовил почву, уничтожая украинскую государственность, чтобы использовать Киев в качестве инструмента для нанесения стратегического поражения России. Дипломат уточнила, что Москва трактует такие действия как гибридную войну, объявленную Западом.

Ранее Захарова назвала враньем заявления о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область без помощи Запада. Она отметила, что США, Британия и другие страны НАТО являются идейными вдохновителями и материальными спонсорами вторжения на российскую территорию.