Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:55, 23 августа 2024Мир

Захарова назвала поставившую Украину на террористические рельсы страну

Захарова: США воспитали киевский режим, поставили его на террористические рельсы

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

США воспитали киевский режим и поставили его на террористические рельсы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Мы фиксировали эти преступления задолго до. Несмотря на отрицания или попытки каким-то образом представить это в ином свете, говорили о том, что США воспитали киевский режим, поставили его сначала на экстремистские, теперь уже просто на террористические рельсы», — сказала дипломат.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон готовил почву, уничтожая украинскую государственность, чтобы использовать Киев в качестве инструмента для нанесения стратегического поражения России. Дипломат уточнила, что Москва трактует такие действия как гибридную войну, объявленную Западом.

Ранее Захарова назвала враньем заявления о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область без помощи Запада. Она отметила, что США, Британия и другие страны НАТО являются идейными вдохновителями и материальными спонсорами вторжения на российскую территорию.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В волгоградской колонии произошел бунт, захвачены заложники. Заключенные требуют два миллиона долларов и вертолет

      Ехавший на Украину россиянин попался полиции пьяным и сел на 15 лет за госизмену

      Захватившие волгоградскую колонию террористы поменяли свои требования

      Стало известно о финансировании УПЦ Порошенко

      Бывший сотрудник ФСИН высказался о доступе захватчиков волгоградской колонии к оружию

      «Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо

      Троих боевиков из запрещенной экстремистской секты начали искать в Ингушетии

      Доктор Мясников назвал снижающую риск развития геморроя привычку

      Раскрыты риски непрекращающихся атак ВСУ по Курской АЭС

      Захватившие волгоградскую колонию назвали причину бунта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше