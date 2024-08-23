Жители Ейска через суд потребовали от Минобороны компенсацию ущерба после падения Су-34

«Ъ»: жители Ейска взыскивают с Минобороны компенсацию ущерба после падения Су-34

Жители Ейска через суд потребовали от Минобороны России компенсацию ущерба после падения самолета Су-34 на многоэтажку в октябре 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В Ейский городской суд Краснодарского края поступило шесть заявлений от жильцов дома, ответчиком выступает гвардейский бомбардировочный авиационный Млавский полк в лице объединенного стратегического командования Восточного военного округа МО РФ.

Три исковых заявления были частично удовлетворены, командование как владелец самолета, являющегося источником повышенной опасности, компенсируют семьям стоимость имущества и моральный ущерб. Слушания по остальным искам продолжаются.

Пострадавшим присудили выплаты от 236 до 935 тысяч рублей по имущественным вопросам, за моральный вред запрашивали до 12 миллионов рублей на человека, но суд посчитал достаточными выплаты от 20 до 120 тысяч рублей.

Структуры Минобороны подали апелляцию на решение Ейского городского суда, поскольку не согласились ни с одним из требований. Военные отмечали, что в результате падения самолета был введен режим ЧС муниципального характера, поэтому ликвидация последствий должна осуществляться за счет местных властей. Кроме того, ответчик настаивал на том, что неправомерность действий летчиков не установлена, а воинская часть к которой был приписан упавший Су-34, в настоящее время подчиняется другой структуре.

Суды первой и второй инстанции признали, что в момент происшествия владельцем самолета являлось командование, поэтому оно должно нести ответственность за причиненный вред. При этом дело в отношении летчиков, возбужденное по статье о нарушении правил полетов, было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Дом был полностью восстановлен за счет средств бюджета Краснодарского края, в декабре 2023 года жильцы получили ключи от квартир.

Крушение самолета Су-34 в Ейске Краснодарского края во дворе жилого дома произошло 17 октября. Жертвами происшествия стали 16 человек, 48 пострадали. По информации Минобороны, борт совершал учебно-тренировочный полет с аэродрома Южного военного округа. Оба пилота успели катапультироваться. Позднее стало известно, что причиной падения самолета стало попадание в его двигатели двух птиц, их останки были найдены при осмотре обломков.