Футболист получил условный срок за ДТП со смертельным исходом

Нападающий французского «Ренна» Матис Ламбурд получил условный срок за ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, авария произошла в середине июня в пешеходной части улицы в центре Ренна. 18-летний футболист вел электросамокат, на котором находился еще один человек. В суде он заявил, что впервые управлял подобным средством передвижения и не знал, что на нем нельзя ехать вдвоем.
В результате спортсмен наехал на 51-летнюю женщину, которая получила тяжелые травмы. За ее жизнь несколько дней боролись врачи, однако она скончалась в больнице. В крови Ламбурда не были обнаружены следы алкогольных или наркотических средств.
Ламбурд является воспитанником «Ренна». Он дебютировал за команду в 2023 году и провел в составе французов три матча. Контракт нападающего действует до 2026 года. Кроме того, футболист выступал за юниорские сборные Франции.