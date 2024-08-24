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12:55, 24 августа 2024Спорт

Футболист получил условный срок за ДТП со смертельным исходом

Футболист «Ренна» Ламбурд получил условный срок за ДТП со смертельным исходом

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Нападающий французского «Ренна» Матис Ламбурд получил условный срок за ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, авария произошла в середине июня в пешеходной части улицы в центре Ренна. 18-летний футболист вел электросамокат, на котором находился еще один человек. В суде он заявил, что впервые управлял подобным средством передвижения и не знал, что на нем нельзя ехать вдвоем.

В результате спортсмен наехал на 51-летнюю женщину, которая получила тяжелые травмы. За ее жизнь несколько дней боролись врачи, однако она скончалась в больнице. В крови Ламбурда не были обнаружены следы алкогольных или наркотических средств.

Ламбурд является воспитанником «Ренна». Он дебютировал за команду в 2023 году и провел в составе французов три матча. Контракт нападающего действует до 2026 года. Кроме того, футболист выступал за юниорские сборные Франции.

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      Анастасия Борисова
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