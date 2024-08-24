«Химки» спаслись от поражения от «Ахмата» в РПЛ

«Ахмат» и «Химки» сыграли вничью со счетом 3:3 в матче РПЛ

«Химки» спаслись от поражения от «Ахмата» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 3:3. Первые два забитых мяча — на счету гостей Резиуана Мирзова и Александра Руденко. После хозяев вывели вперед голы Александра Жирова, Фелиппе Кардосо и Лукаса Ловата. На восьмой добавленной ко второму тайму минуте Антон Заболотный спас подмосковную команду от поражения.

«Химки» с шестью очками располагаются на 10-м месте в турнирной таблице. «Ахмат» набрал четыре очка и поднялся с 16-й на 15-ю строчку.

В следующем туре грозненцы на своем поле сыграют с тольяттинским «Акроном». Подмосковный клуб дома встретится с ЦСКА. Оба матча пройдут 31 августа.