Хоккеист рассказал о нелюбви экс-генменеджера клуба НХЛ к русским

Российский защитник «Филадельфии Флайерс» Егор Замула рассказал, что бывший генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Чак Флетчер не любит русских хоккеистов. Его слова приводит YouTube-канал «ЛЕД».
Замула отметил, что Флетчер с самого первого дня не любил русских, потому что однажды его очень сильно избили в Москве. «До реанимации дошло — серьезно говорю. Он тогда был скаутом или агентом. Он приехал в Москву и где-то его на остановке в реанимацию увезли. Плохие слова по-русски начал кричать по шутке», — поделился хоккеист.
По словам Замулы, у Флетчера никто из русских не играл. Он отметил, что его соотечественникам не давали даже шанса.
Замула дебютировал в НХЛ в составе «Филадельфии» в апреле 2021 года. Всего во время заокеанской карьеры защитник провел 92 мачта, в которых забил пять шайб и сделал 20 результативных передач.