Хоккеист рассказал о нелюбви экс-генменеджера клуба НХЛ к русским

Замула заявил, что экс-генменеджер «Филадельфии» Флетчер не любил русских

Российский защитник «Филадельфии Флайерс» Егор Замула рассказал, что бывший генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Чак Флетчер не любит русских хоккеистов. Его слова приводит YouTube-канал «ЛЕД».

Замула отметил, что Флетчер с самого первого дня не любил русских, потому что однажды его очень сильно избили в Москве. «До реанимации дошло — серьезно говорю. Он тогда был скаутом или агентом. Он приехал в Москву и где-то его на остановке в реанимацию увезли. Плохие слова по-русски начал кричать по шутке», — поделился хоккеист.

По словам Замулы, у Флетчера никто из русских не играл. Он отметил, что его соотечественникам не давали даже шанса.

Замула дебютировал в НХЛ в составе «Филадельфии» в апреле 2021 года. Всего во время заокеанской карьеры защитник провел 92 мачта, в которых забил пять шайб и сделал 20 результативных передач.