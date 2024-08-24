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23:49, 24 августа 2024Спорт

Хоккеист рассказал о нелюбви экс-генменеджера клуба НХЛ к русским

Замула заявил, что экс-генменеджер «Филадельфии» Флетчер не любил русских
Егор Замула

Егор Замула. Фото: Kyle Ross / Reuters

Российский защитник «Филадельфии Флайерс» Егор Замула рассказал, что бывший генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Чак Флетчер не любит русских хоккеистов. Его слова приводит YouTube-канал «ЛЕД».

Замула отметил, что Флетчер с самого первого дня не любил русских, потому что однажды его очень сильно избили в Москве. «До реанимации дошло — серьезно говорю. Он тогда был скаутом или агентом. Он приехал в Москву и где-то его на остановке в реанимацию увезли. Плохие слова по-русски начал кричать по шутке», — поделился хоккеист.

По словам Замулы, у Флетчера никто из русских не играл. Он отметил, что его соотечественникам не давали даже шанса.

Замула дебютировал в НХЛ в составе «Филадельфии» в апреле 2021 года. Всего во время заокеанской карьеры защитник провел 92 мачта, в которых забил пять шайб и сделал 20 результативных передач.

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      Дарья Коршунова
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