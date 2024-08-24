Кеннеди-младший: демократы сделали то, за что критиковали выборы в России

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший обвинил членов Демократической партии страны в лицемерии. Об этом он заявил в своем обращении к нации, трансляцию которого вело агентство Associated Press.

По его словам, демократы, включая президента США Джо Байдена, критиковали выборы президента России из-за якобы отсутствия конкуренции и высмеивали победу Владимира Путина. Кеннеди-младший, комментируя эти заявления, уличил представителей Демпартии в лицемерии.

«Здесь, в Америке, Национальный комитет Демократической партии также не позволил оппонентам появиться в бюллетене», — сказал политик.

Ранее Роберт Кеннеди-младший объяснил свою поддержку кампании кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. По его словам, он пообещал возобновить переговоры и в одночасье прекратить боевые действия на Украине.