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01:47, 24 августа 2024Мир

Кеннеди-младший обвинил Демпартию США в лицемерии

Кеннеди-младший: демократы сделали то, за что критиковали выборы в России
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Michael Nigro / Keystone Press Agency / Global Look Press

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший обвинил членов Демократической партии страны в лицемерии. Об этом он заявил в своем обращении к нации, трансляцию которого вело агентство Associated Press.

По его словам, демократы, включая президента США Джо Байдена, критиковали выборы президента России из-за якобы отсутствия конкуренции и высмеивали победу Владимира Путина. Кеннеди-младший, комментируя эти заявления, уличил представителей Демпартии в лицемерии.

«Здесь, в Америке, Национальный комитет Демократической партии также не позволил оппонентам появиться в бюллетене», — сказал политик.

Ранее Роберт Кеннеди-младший объяснил свою поддержку кампании кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. По его словам, он пообещал возобновить переговоры и в одночасье прекратить боевые действия на Украине.

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      Артём Верейкин
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