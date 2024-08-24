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15:20, 24 августа 2024Спорт

Махачкалинское «Динамо» опубликовало открытое письмо в адрес РФС

Махачкалинское «Динамо» опубликовало открытое письмо с критикой судейства РФС

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Махачкалинское «Динамо» опубликовало открытое письмо, в котором раскритиковало Экспертно-судейскую комиссию (ЭКС) при президенте Российского футбольного союза (РФС). Оно опубликовано на сайте клуба.

В «Динамо» заявили, что судья Ян Бобровский, совершивший, по мнению ЭСК, результативную ошибку в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между махачкалцами и «Пари Нижним Новгородом», в шестом туре снова получил назначение главным арбитром.

«Динамо» проиграло «Пари НН» в домашнем матче, который прошел 4 августа. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу нижегородцев. Единственный мяч был забит с пенальти, назначенного Бобровским.

После шести матчей РПЛ «Динамо» располагается на 13-м месте в РПЛ, набрав пять очков. Команда является новичком чемпионата России.

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