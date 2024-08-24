Над российским регионом уничтожили украинский дрон

Минобороны: над территорией Белгородской области уничтожили дрон ВСУ

Дрон Вооруженных сил Украины уничтожен в небе над территорией Белгородской области. Об этом в субботу сообщило Минобороны России.

По данным российского ведомства, украинской стороной была предпринята попытка атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурные средства ПВО около 15:00 мск уничтожили данный беспилотник, добавили там.

Ранее Министерство обороны проинформировало об уничтожении двух беспилотников над Курской и Белгородской областями. Украинские дроны были уничтожены около 9:00 мск утром 24 августа.

Позднее ведомство также отчиталось о поражении склада горюче-смазочных материалов и цеха производства беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих ВСУ. Всего, по официальным данным Минобороны, за время конфликта российская сторона уничтожила 30,4 тысячи беспилотников противника.