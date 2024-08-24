Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:52, 24 августа 2024Бывший СССР

Над российским регионом уничтожили украинский дрон

Минобороны: над территорией Белгородской области уничтожили дрон ВСУ

Фото: Reuters

Дрон Вооруженных сил Украины уничтожен в небе над территорией Белгородской области. Об этом в субботу сообщило Минобороны России.

По данным российского ведомства, украинской стороной была предпринята попытка атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурные средства ПВО около 15:00 мск уничтожили данный беспилотник, добавили там.

Ранее Министерство обороны проинформировало об уничтожении двух беспилотников над Курской и Белгородской областями. Украинские дроны были уничтожены около 9:00 мск утром 24 августа.

Позднее ведомство также отчиталось о поражении склада горюче-смазочных материалов и цеха производства беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих ВСУ. Всего, по официальным данным Минобороны, за время конфликта российская сторона уничтожила 30,4 тысячи беспилотников противника.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это наш инструмент возмездия». Зеленский заявил о применении нового оружия против России

      Польшу обвинили в тайной торговле с Россией

      В зонах купания у порта «Кавказ» не зафиксировали превышений концентрации нефтепродуктов

      Рудковская показала накрывший «Новую волну» в Сочи страшный смерч

      В Московском зоопарке панде Катюше подарили торт в честь дня рождения

      В Венгрии подрыв «Северных потоков» назвали актом государственного терроризма

      У французской синагоги подожгли две машины

      Российский вертолет ударил авиаракетами по ВСУ в Курской области

      ЦСКА одержал разгромную победу в РПЛ

      Секретные переговоры между Россией и Украиной оказались сорваны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше