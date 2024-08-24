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16:27, 24 августа 2024Бывший СССР

Стало известно об уничтожении цеха производства беспилотников ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили украинский цех производства беспилотников

Фото: Дмитрий Рогулин / ИТАР-ТАСС

Российская сторона уничтожила принадлежащий Украине склад горюче-смазочных материалов и цех производства беспилотных летательных аппаратов. Об этом 24 августа проинформировало Минобороны России.

Также Вооруженные силы РФ поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-125, пару станций радиоэлектронной борьбы и скопления украинской техники в 138 районах, добавили в ведомстве. В процессе были задействованы боевые самолеты и дроны, а также ракетные войска.

С момента начала конфликта украинская сторона потеряла 640 самолетов и 283 вертолета, отметили в министерстве обороны. Также было уничтожено более 30,4 беспилотников противника.

Ранее российское ведомство проинформировало об уничтожении двух дронов, круживших над Курской и Белгородской областями. По данным Минобороны, это произошло около девяти часов утра.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу сообщил о применении против России новой ракеты-дрона под названием «Паляниця». Он не стал называть цель, которая была поражена с помощью этого оружия, но охарактеризовал его как «инструмент возмездия».

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      Лилиана Набиуллина
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