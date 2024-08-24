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10:27, 24 августа 2024Россия

Украинские дроны уничтожили над российскими регионами

Два дрона ВСУ уничтожили над Курской и Белгородской областями

Два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили в небе над Курской и Белгородской областями. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Около 9:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили украинские беспилотники над территорией российских регионов.

Ранее ВСУ обстреляли сразу шесть населенных пунктов в Белгородской области.

22 августа Минобороны России показало работу российских беспилотников по военной технике ВСУ в Курской области. На опубликованных министерством кадрах «Ланцет» поражает украинский грузовик с находившимся в нем минометом. В результате удара кузов автомобиля полностью выгорает.

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      Варвара Кошечкина
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